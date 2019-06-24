Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Онищенку вдруге відмовили в реєстрації кандидатом. Фото: Слово і діло

Позачергові вибори: ЦВК вдруге відмовила в реєстрації нардепу Онищенку й не зареєструвала блогера Шарія (ВІДЕО)

24 чер 2019, 22:54
999

Народний депутат Олександр Онищенко, який хоче брати участь у позачергових парламентських виборах, вже вдруге отримує відмову від ЦВК у реєстрації.

Loading...

Раніше Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду. Тоді Феміда зобов’язала комісію зареєструвати нардепа-втікача. На сьогоднішньому засіданні було повторно відмовлено Онищенку в реєстрації в окрузі № 93. Рішення члени комісії прийняли одноголосно. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Крім того, сьогодні відмовилися реєструвати кандидатами блогера Анатолія Шарія та екс-народного депутата Володимира Сальдо.

У Центрвиборчкомі додали, що 24 червня комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах та 592 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій. Станом на сьогодні, в одномандатних виборчих округах зареєстрували 2 тис. 331 кандидата у народні депутати України та 2 тис. 335 кандидатів, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, ЦВК відмовилися реєструвати кандидатом у народні депутати чинного нардепа Володимира Парасюка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Позачергові вибори: ЦВК вдруге відмовила в реєстрації нардепу Онищенку й не зареєструвала блогера Шарія (ВІДЕО)

Центральна виборча комісія вдруге відмовилася реєструвати кандидатом у депутати Верховної Ради Олександра Онищенка. Також у реєстрації було відмовлено екс-нардепу Володимиру Сальдо та блогеру Анатолію Шарію

Новини України
22:54   24 чер

Головні новини за 24 червня: нові кадрові рішення Зеленського та позбавлення прав Філарета

У понеділок, 24 червня, президент України звільнив голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій та одного з керівників СБУ

Новини України
22:17   24 чер

Вибухи на військових складах в Казахстані: є жертви і поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Вибухи на військових складах в Казахстані стали причиною загибелі однієї особи і ще три десятки отримали поранення. У регіоні оголошено надзвичайний стан, жителі залишають місто

Світові новини
17:52   24 чер
Новини партнерів
Загрузка...