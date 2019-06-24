Онищенку вдруге відмовили в реєстрації кандидатом. Фото: Слово і діло

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Народний депутат Олександр Онищенко, який хоче брати участь у позачергових парламентських виборах, вже вдруге отримує відмову від ЦВК у реєстрації.

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Раніше Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду. Тоді Феміда зобов’язала комісію зареєструвати нардепа-втікача. На сьогоднішньому засіданні було повторно відмовлено Онищенку в реєстрації в окрузі № 93. Рішення члени комісії прийняли одноголосно. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Крім того, сьогодні відмовилися реєструвати кандидатами блогера Анатолія Шарія та екс-народного депутата Володимира Сальдо.

У Центрвиборчкомі додали, що 24 червня комісія зареєструвала 722 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах та 592 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій. Станом на сьогодні, в одномандатних виборчих округах зареєстрували 2 тис. 331 кандидата у народні депутати України та 2 тис. 335 кандидатів, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, ЦВК відмовилися реєструвати кандидатом у народні депутати чинного нардепа Володимира Парасюка.