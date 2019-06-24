Зеленський продовжує проводити чистки в областях. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123559-golovni-novyny-za-24-chervnya-novi-kadrovi-rishennya-zelenskogo-ta-pozbavlennya-prav-filareta.html

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, які стосувалися звільнення чиновників часів Петра Порошенка. Глава держави звільнив Ігоря Гундича, Олексія Муляренка й Олександра Вельбівця з посад голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій. В документах зазначається, що вони звільнені у зв’язку з закінченням строку повноважень президента України. Також Зеленський звільнив начальника Головного управління Служби безпеки України в АРК Крим Олександра Шмітька.

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На сьогоднішньому засіданні депутати Парламентської асамблеї Ради Європи відхилили розгляд двох питань щодо сплати внесків і катастрофи MH17, які стосувалися Російської Федерації. Відповідні запити щодо порядку денного не набрали достатньої кількості голосів.

У понеділок, 24 червня, у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» заявили, що не можуть допомогти «Укртрансгазу» із закупівлею газу для технічних потреб роботи газотранспортної системи через штучно занижені тарифи на транспортування газу. Раніше «Укртрансгаз» попереджав, що робота ГТС, якою російський газ постачають до Європи, може зупинитися.

Засідання Синоду Православної церкви України постановило, що почесний патріарх Філарет залишиться у складі єпископату ПЦУ, але не матиме канонічних прав та обов’язків. Митрополиту Епіфанію підпорядкували всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату.

Президент Росії Володимир Путін дозволив відсьогодні здійснювати транзит деяких українських товарів, які прямують до країн Середньої Азії, через територію РФ. За допомогою пломб «ГЛОНАСС» відстежуватимуть, щоб товари не відвантажували в Росії.