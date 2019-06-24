Вирубка лісів збільшує ризик появи нових епідемій. Фото: Новая Теория

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Ракурс

Виникнення нових інфекційних захворювань пов’язане із зникненням природних екосистем.

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У майбутньому негативний вплив людини на природу призведе до виникнення страшних хвороб та несприятливої епідеміологічної обстановки по всьому світу. Такого висновку дійшли вчені-екологи з Обернского університету в Сполучених Штатах Америки. Про це 24 червня повідомляє Lenta.ru із посиланням на публікацію в журналі Trends in Parasitology.

Науковці стверджують, що основною причиною появи інфекцій є механізм, названий ефектом коеволюції. Передбачається, що ізольовані ділянки лісів грають роль «островів» для тварин, так само як «островами» є господарі для своїх паразитів і паразити — для інфекційних патогенів. Через вирубку зелених насаджень господарі, паразити та інфекційні агенти починають розвиватися по незалежних еволюційних траєкторіях. При цьому вони збільшують своє генетичне розмаїття.

Це в свою чергу підвищує ймовірність виникнення такого штаму, який зможе уникнути впливу з боку імунної системи господаря і підвищить свій зоонозний потенціал. Це може призвести до ризику того, що вірус людині передасть тварина. Крім того, нові епідемії можуть виникнути та передаватися через комарів, кліщів та інших кровосисних безхребетних.

Нагадаємо, вчені з Університету Кембриджа дійшли висновку, що половина спалахів лихоманки Ебола залишилася непоміченою з моменту виявлення цього вірусу у 1976 році. Шанс виявлення ізольованого випадку Еболи становив менше 10%.