Шанс виявлення ізольованого випадку Еболи становить менше 10%, фото: NBC

https://racurs.ua/ua/n123201-polovyna-spalahiv-eboly-zalyshaietsya-nepomichenou-ucheni.html

Ракурс

Половина спалахів лихоманки Ебола залишилася непоміченою з моменту виявлення цього вірусу у 1976 році.

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Такого висновку дійшли вчені з Університету Кембриджа, на тлі зростання занепокоєння з приводу спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго, повідомляє видання EurekAlert.

Це перше дослідження, що спробувало оцінити кількість невизначених спалахів Еболи.

Учені зазначають, що хоча такі спалахи, як правило, охоплюють групи з менше ніж п’яти осіб, їхня загальна кількість може становити понад 100 випадків. Шанс виявлення ізольованого випадку Еболи становив менше 10%, наголошують дослідники.

У більшості випадків, коли Ебола переходила з дикої природи на людей, ця подія не була зафіксована. Часто ці початкові випадки не заражають кого-небудь ще, але можливість знаходити і контролювати їх локально вкрай важлива, тому що ви ніколи не знаєте, яка з цих подій переросте в великий спалах, — наголошують дослідники.

Ми рідко виявляємо спалаху лихоманки Ебола тоді, коли нею все ще легко керувати. Епідемія в Конго демонструє, наскільки важко зупинити хворобу, якщо вона вийшла з-під контролю, навіть при міжнародному втручанні, — зазначає Емма Гленон з Кембриджського департаменту ветеринарної медицини.

Однак якщо спалах виявити досить рано, його розповсюдженню можна запобігти за допомогою цілеспрямованих дій, які не потребують високих технологій, таких як ізоляція заражених людей та їхніх контактів, наголошують дослідники.

Більшість лікарів і працівників охорони здоров’я ніколи не бачили жодного випадку Еболи, і цю лихоманку можна легко діагностувати як симптом малярії, черевного тифу або жовтої лихоманки, — зазначає Гленнон. — Щоб обмежити спалахи біля їхніх джерел, нам потрібно вкладати набагато більше коштів для покращення можливості діагностування та стримування Еболи та інших більш поширених лихоманкок.

Нагадаємо, нещодавно вченим вдалося вилікувати лихоманку Ебола в морських свинок.