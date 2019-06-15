Шанс обнаружения изолированного случая Эболы составляет менее 10%, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123201-polovina-vspyshek-lihoradki-ebola-ostaetsya-nezamechennoy-uchenye.html

Ракурс

Половина вспышек лихорадки Эбола осталась незамеченной с момента обнаружения этого вируса в 1976 году.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Кембриджа, на фоне роста беспокойства по поводу вспышки Эболы в Демократической Республике Конго, сообщает издание EurekAlert.

Это первое исследование, которое попыталось оценить количество необнаруженных вспышек Эболы.

Ученые отмечают, что хотя такие вспышки, как правило, охватывают группы из менее чем пяти человек, их общее количество может составить более 100 случаев. Шанс выявления изолированного случая Эболы менее 10%, отмечают исследователи.

В большинстве случаев, когда Эбола переходила из дикой природы на людей, это событие не было зафиксировано. Часто эти начальные случаи не заражают кого-нибудь еще, но находить и контролировать их локально крайне важно, потому что вы никогда не знаете, какое из этих событий перерастет в большую вспышку, — отмечают исследователи.

Мы редко обнаруживаем вспышки лихорадки Эбола тогда, когда ей все еще легко управлять. Эпидемия в Конго демонстрирует, насколько трудно остановить болезнь, если она вышла из-под контроля, даже при международном вмешательстве, — отмечает Эмма Гленон из Кембриджского департамента ветеринарной медицины.

Однако если вспышку выявить достаточно рано, ее распространение можно предотвратить с помощью целенаправленных действий, не требующих высоких технологий, таких как изоляция зараженных людей и их контактов, отмечают исследователи.

Большинство врачей и работников здравоохранения никогда не видели ни одного случая Эболы, и эту лихорадку можно легко диагностировать как симптом малярии, брюшного тифа или желтой лихорадки, — отмечает Гленнон. — Чтобы ограничить вспышки у их источников, нам нужно вкладывать гораздо больше средств для улучшения возможности диагностирования и сдерживания Эболы и других более распространенных лихоманкок.

Напомним, недавно ученым удалось вылечить лихорадку Эбола у морских свинок.