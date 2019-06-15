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Виктор Новицкий вернулся на контролируемую Украиной территорию, фото: Людмила Денисова

Россия передала Украине капитана рыболовного судна, которого удерживали на территории оккупированного Крыма (ФОТО)

15 июн 2019, 08:21
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Россия передала представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма и Севастополя Исмаилу Халикову капитана рыболовного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.

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Передача состоялась на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», размещенном возле админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Новицкого и еще четырех членов экипажа судна российские пограничники задержали 4 мая 2018 года за якобы незаконный вылов биологических ресурсов западнее мыса Тарханкут (Западный Крым).

По выдвинутым оккупантами обвинениями ему грозило до пяти лет лишения свободы.

В Госпогранслужбы Украины тогда заявляли, что судно «ЯМК-0041» имело все необходимые документы для вылова рыбы на территории Украины.

Около полугода Новицкий находился в СИЗО оккупированного Симферополя.

1 ноября прошлого года мера пресечения Новицкому была изменена на подписку о невыезде, после чего он жил в арендованной квартире в Симферополе.

Других членов экипажа оккупанты впоследствии отпустили.

14 мая контролируемый Россией суд снял с капитана «ЯМК-0041» обвинения и он смог вернуться на материковую Украину.

Виктор Новицкий вернулся на контролируемую Украиной территорию, фото: Людмила Денисова

Напомним, в мае этого года в Красном море египетские военные задержали танкер с украинскими моряками. В конце мая задержаны моряки вернулись в Украину.

Источник: Ракурс


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