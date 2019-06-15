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Виктор Новицкий вернулся на контролируемую Украиной территорию, фото: Людмила Денисова
Россия передала Украине капитана рыболовного судна, которого удерживали на территории оккупированного Крыма (ФОТО)https://racurs.ua/n123200-rossiya-peredala-ukraine-kapitana-rybolovnogo-sudna-kotorogo-uderjivali-na-territorii.htmlРакурс
Россия передала представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Крыма и Севастополя Исмаилу Халикову капитана рыболовного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого.
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Передача состоялась на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», размещенном возле админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Новицкого и еще четырех членов экипажа судна российские пограничники задержали 4 мая 2018 года за якобы незаконный вылов биологических ресурсов западнее мыса Тарханкут (Западный Крым).
По выдвинутым оккупантами обвинениями ему грозило до пяти лет лишения свободы.
В Госпогранслужбы Украины тогда заявляли, что судно «ЯМК-0041» имело все необходимые документы для вылова рыбы на территории Украины.
Около полугода Новицкий находился в СИЗО оккупированного Симферополя.
1 ноября прошлого года мера пресечения Новицкому была изменена на подписку о невыезде, после чего он жил в арендованной квартире в Симферополе.
Других членов экипажа оккупанты впоследствии отпустили.
14 мая контролируемый Россией суд снял с капитана «ЯМК-0041» обвинения и он смог вернуться на материковую Украину.
Напомним, в мае этого года в Красном море египетские военные задержали танкер с украинскими моряками. В конце мая задержаны моряки вернулись в Украину.
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