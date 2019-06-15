Віктор Новицький повернувся на контрольовану Україною територію, фото: Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n123200-rosiya-peredala-ukrayini-kapitana-ryboloveckogo-sudna-kotrogo-utrymuvaly-na-terytoriyi.html

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Росія передала представникові уповноваженого з дотримання прав жителів Криму та Севастополя Ісмаїлу Халікову капітана риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького.

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Передача відбулася на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак», розміщеному біля адмінмежі з окупованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Новицького та ще чотирьох членів екіпажу судна російські прикордонники затримали 4 травня 2018 року за нібито незаконний вилов біологічних ресурсів західніше мису Тарханкут (Західний Крим).

За висунутими окупантами звинуваченнями йому загрожувало до п’яти років позбавлення волі.

У Держприкордонслужбі України тоді заявляли, що судно «ЯМК-0041» мало всі необхідні документи для вилову риби на території України.

Близько півроку Новицький перебував у СІЗО окупованого Сімферополя.

1 листопада минулого року запобіжний захід Новицькому було змінено на підписку про невиїзд, після чого він мешкав в орендованій квартирі в Сімферополі.

Інших членів екіпажу окупанти згодом відпустили.

14 травня контрольований Росією суд зняв з капітана «ЯМК-0041» звинувачення й він зміг повернутися на материкову Україну.

Нагадаємо, у травні цього року в Червоному морі єгипетські військові затримали танкер з українськими моряками. Наприкінці травня затримані моряки повернулися до України.