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Конституційний суд визнав неконституційним створення НКРЕКП у 2014 році, фото: Gelbe Seiten

Головні новини за 14 червня: рішення КСУ щодо НКРЕКП, обстріл Мар’їнки, затримання організатора референдуму сепаратистів

14 чер 2019, 23:11
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Конституційний суд України сьогодні ухвалив рішення про неконституційність створення Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) екс-президентом Петром Порошенком.

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О п’ятій годині ранку бойовики відкрили вогонь по житлових районах міста Мар’їнка Донецької області. В результаті влучання 122-міліметрового снаряду будинок місцевої родини повністю зруйновано. Дивом ніхто не загинув.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Романа Лягіна — організатора так званого референдуму про суверенітет окупованих територій Донбасу, котрий відбувся у травні 2014 року. Наразі Лягіна заарештовано на 60 діб.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового керівництва Національної гвардії. Тепер Нацгвардію очолює генерал-лейтенант Микола Балан.

Також Зеленський призначив нового керівника Держприкордонслужби. Ним став полковник Сергій Дейнеко, котрий у 2014 році очолював Луганський прикордонний загін.

Оператор української газотранспортної системи «Укртрансгаз» повідомляє про загрозу виникнення надзвичайної ситуації національного рівня. У зв’язку з нестачею коштів, технічного газу, необхідного для функціонування ГТС, вистачить лише до 24 червня.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
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Головні новини за 14 червня: рішення КСУ щодо НКРЕКП, обстріл Мар’їнки, затримання організатора референдуму сепаратистів

Головними новинами дня стали: рішення Конституційного суду щодо неконституційності створення НКРЕКП, потужний ранковий обстріл бойовиками Мар’їнки, затримання організатора референдуму сепаратистів у 2014 році та нові призначення Зеленського

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