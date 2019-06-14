Комарі є переносниками низки хвороб, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123198-uragany-spryyaut-poshyrennu-infekciy-yaki-perenosyat-komari-ucheni.html

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Урагани сприяють поширенню інфекцій, котрі переносять комарі — вірусу Західного Нілу, денге, чікунгуня, Зіка тощо.

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Однак ефективність цього процесу дуже залежить від часу, коли відбувається ураган, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на дослідження групи американських учених, опублікованого в Philosophical Transactions of the Royal Society.

Згідно з результатами дослідження, базованого на спеціально розробленій математичній моделі, ураган, що відбувається 1 липня, призводить до на 70% менше випадків захворювання порівняно з ураганом, що відбувається 1 червня.

Комарі дуже чутливі до температури не тільки з точки зору їх здатності виживати і розмножуватися, але й у своїй здатності інфікувати людей, — зазначає один із дослідників професор епідеміології Херардо Чоуелл. — Чим тепліше, тим швидше інфікований комар зможе передати вірус. Враховуючи, що комарі мають середню тривалість життя менше двох тижнів, ця різниця температур може драматично впливати на спалахи захворювань.

Евакуація населення під час ураганів також може вплинути на поширення захворювань, що передаються за допомогою комарів, кількома способами, зазначають дослідники. Коли люди вирішують покинути місцевість, це зменшує кількість заражень в регіоні, потенційно збільшуючи кількість інфекцій в інших місцях.

Тим не менш, ті особи, які не були евакуйовані під час ураганів, можуть бути піддані підвищеному ризику, оскільки стандартним заходам щодо боротьби з комарами (наприклад, ліквідації басейнів стоячої води) в таких випадках не приділяється належна увага. І оскільки люди також приїжджають в зону лиха, щоб допомогти постраждалим від негоди або повертаючись після вгамування стихії — кількість місцевих інфікувань зростає.

Чоуелл зазначає, що, оскільки урагани стають більш частими в південній частині США та інших тропічних районах, необхідно розробити додаткові інструменти для оцінки того, як ці катастрофи можуть вплинути на ризик передачі захворювань.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, як комарі реагують на людський піт.