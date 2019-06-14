Комары являются переносчиками ряда болезней, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123198-uragany-sposobstvuut-rasprostraneniu-infekciy-kotorye-perenosyat-komary-uchenye.html

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Ураганы способствуют распространению инфекций, которые переносят комары — вируса Западного Нила, денге, чикунгуня, Зика и других.

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Однако эффективность этого процесса сильно зависит от времени, когда происходит ураган, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на исследование группы американских ученых, опубликованное в Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Согласно результатам исследования, основанного на специально разработанной математической модели, ураган, который происходит 1 июля, приводит к на 70% меньше случаев заболевания по сравнению с ураганом, который происходит 1 июня.

Комары очень чувствительны к температуре не только с точки зрения их способности выживать и размножаться, но и в своей способности инфицировать людей, — отмечает один из исследователей профессор эпидемиологии Херардо Чоуелл. — Чем теплее, тем быстрее инфицированный комар сможет передать вирус. Учитывая, что комары имеют среднюю продолжительность жизни меньше двух недель, эта разница температур может драматически влиять на вспышки заболеваний.

Эвакуация населения во время ураганов также может повлиять на распространение заболеваний, передающихся с помощью комаров, несколькими способами, отмечают исследователи. Когда люди решают покинуть местность, это уменьшает количество заболеваний в регионе, потенциально увеличивая количество инфекций в других местах.

Тем не менее, те лица, которые не были эвакуированы во время ураганов, могут быть подвергнуты повышенному риску, поскольку стандартным мерам по борьбе с комарами (например, ликвидации бассейнов стоячей воды) в таких случаях не уделяется должное внимание. И поскольку люди также приезжают в зону бедствия, чтобы помочь пострадавшим от непогоды или возвращаясь после ослабления стихии — количество местных инфицирований растет.

Чоуелл отмечает, что, поскольку ураганы становятся более частыми в южной части США и других тропических районах, необходимо разработать дополнительные инструменты для оценки того, как эти катастрофы могут повлиять на риск передачи заболеваний.

Напомним, недавно ученые установили, как комары реагируют на человеческий пот.