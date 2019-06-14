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Конституционный суд признал неконституционным создание НКРЕКП в 2014 году, фото: Gelbe Seiten

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

14 июн 2019, 23:11
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Конституционный суд Украины сегодня принял решение о неконституционности создания Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) экс-президентом Петром Порошенко.

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В пять часов утра боевики открыли огонь по жилым районам города Марьинка Донецкой области. В результате попадания 122-миллиметрового снаряда дом местной семьи полностью разрушен. Чудом никто не погиб.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина — организатора так называемого референдума о суверенитете оккупированных территорий Донбасса, который состоялся в мае 2014 года. Сейчас Лягин арестован на 60 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководства Национальной гвардии. Теперь Нацгвардию возглавляет генерал-лейтенант Николай Балан.

Также Зеленский назначил нового руководителя Госпогранслужбы. Им стал полковник Сергей Дейнеко, который в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд.

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» сообщает об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации национального уровня. В связи с нехваткой средств, технического газа, необходимого для функционирования ГТС, хватит только до 24 июня.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

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