Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Конституционный суд признал неконституционным создание НКРЕКП в 2014 году, фото: Gelbe Seiten

https://racurs.ua/n123199-glavnye-novosti-za-14-iunya-reshenie-ksu-po-nkrekp-obstrel-marinki-zaderjanie-organizatora.html

Ракурс

Конституционный суд Украины сегодня принял решение о неконституционности создания Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) экс-президентом Петром Порошенко.

Loading...

В пять часов утра боевики открыли огонь по жилым районам города Марьинка Донецкой области. В результате попадания 122-миллиметрового снаряда дом местной семьи полностью разрушен. Чудом никто не погиб.

Сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина — организатора так называемого референдума о суверенитете оккупированных территорий Донбасса, который состоялся в мае 2014 года. Сейчас Лягин арестован на 60 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководства Национальной гвардии. Теперь Нацгвардию возглавляет генерал-лейтенант Николай Балан.

Также Зеленский назначил нового руководителя Госпогранслужбы. Им стал полковник Сергей Дейнеко, который в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд.

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» сообщает об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации национального уровня. В связи с нехваткой средств, технического газа, необходимого для функционирования ГТС, хватит только до 24 июня.