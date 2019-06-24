Вырубка лесов увеличивает риск появления новых эпидемий. Фото: Новая Теория

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Возникновение новых инфекционных заболеваний связано с исчезновением природных экосистем.

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В будущем негативное влияние человека на природу приведет к возникновению страшных болезней и неблагоприятной эпидемиологической обстановки по всему миру. К такому выводу пришли ученые-экологи из Обернского университета в Соединенных Штатах Америки. Об этом 24 июня сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию в журнале Trends in Parasitology.

Ученые утверждают, что основной причиной появления инфекций является механизм, названный эффектом коэволюции. Предполагается, что изолированные участки лесов играют роль «островов» для животных, так же как «островами» являются хозяева для своих паразитов и паразиты — для инфекционных патогенов. Из-за вырубки зеленых насаждений хозяева, паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимых эволюционных траекториях. При этом они увеличивают свое генетическое разнообразие.

Это в свою очередь повышает вероятность возникновения такого штамма, который сможет избежать влияния со стороны иммунной системы хозяина и повысит свой зоонозний потенциал. Это может привести к риску того, что вирус человеку передаст животное. Кроме того, новые эпидемии могут возникнуть и передаваться через комаров, клещей и других кровососущих беспозвоночных.

Напомним, ученые из Университета Кембриджа пришли к выводу, что половина вспышек лихорадки Эбола осталась незамеченной с момента обнаружения этого вируса в 1976 году. Шанс обнаружения изолированного случая Эболы составлял менее 10%.