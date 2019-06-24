Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ливень в Крыму. Фото: Зеркало недели

Мощный ливень в Крыму затопил улицы Симферополя и Ялты (ВИДЕО)

24 июн 2019, 21:14
999

Сильный ливень наделал беды в Симферополе и Ялте.

Loading...

Мощный ветер валил деревья на территории оккупированного полуострова, некоторые районы городов остались без электроэнергии. Некоторые улицы в этих городах оказались под водой. Сейчас оккупационная власть занимается ликвидацией последствий непогоды, а местные жители делятся в соцсетях видео непогоды.

Ранее синоптики прогнозировали сложные погодные условия в южных областях Украины. В Гидрометцентре предупреждали о грозах, граде и шквалах до 15−20 м/сек. Как известно, во время грозы не рекомендуют находиться вблизи линий электропередач, на открытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться на высоту, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить на мотоцикле или велосипеде.

Напомним, 16 июня мощный ураган наделал беды в Луганской области. Вследствие сложных погодных условий есть разрушения инфраструктуры. Так, в городе Сватово мощная буря повредила крышу школы и уничтожила кровли 14 жилых домов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Внеочередные выборы: ЦИК повторно отказала в регистрации нардепу Онищенко и не зарегистрировала блогера Шария (ВИДЕО)

Центральная избирательная комиссия повторно отказалась регистрировать кандидатом в депутаты Верховной Рады Александра Онищенко. Также в регистрации было отказано экс-нардепу Владимиру Сальдо и блогеру Анатолию Шарию

Новости Украины
22:54   24 июн

Главные новости за 24 июня: новые кадровые решения Зеленского и лишение прав Филарета

В понедельник, 24 июня, президент Украины уволил глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций и одного из руководителей СБУ

Новости Украины
22:17   24 июн

Взрывы на военных складах в Казахстане: есть жертвы и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Взрывы на военных складах в Казахстане стали причиной гибели одного человека и еще три десятка получили ранения. В регионе объявили чрезвычайное положение, жители покидают город

Новости мира
17:52   24 июн
Новости партнеров
Загрузка...