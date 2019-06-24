Ливень в Крыму. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n123557-moschnyy-liven-v-krymu-zatopil-ulicy-simferopolya-i-yalty-video.html

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Сильный ливень наделал беды в Симферополе и Ялте.

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Мощный ветер валил деревья на территории оккупированного полуострова, некоторые районы городов остались без электроэнергии. Некоторые улицы в этих городах оказались под водой. Сейчас оккупационная власть занимается ликвидацией последствий непогоды, а местные жители делятся в соцсетях видео непогоды.

Ранее синоптики прогнозировали сложные погодные условия в южных областях Украины. В Гидрометцентре предупреждали о грозах, граде и шквалах до 15−20 м/сек. Как известно, во время грозы не рекомендуют находиться вблизи линий электропередач, на открытом пространстве, прятаться под деревьями, забираться на высоту, пользоваться металлическими предметами, иметь при себе включенный мобильный телефон, ездить на мотоцикле или велосипеде.

Напомним, 16 июня мощный ураган наделал беды в Луганской области. Вследствие сложных погодных условий есть разрушения инфраструктуры. Так, в городе Сватово мощная буря повредила крышу школы и уничтожила кровли 14 жилых домов.