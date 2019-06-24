Злива в Криму. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n123557-potujna-zlyva-v-krymu-zatopyla-vulyci-simferopolya-ta-yalty-video.html

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Сильна злива наробила лиха у Сімферополі та Ялті.

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Потужний вітер валив дерева на території окупованого півострова, деякі райони міст залишилися без електроенергії. Деякі вулиці в цих містах опинилися під водою. Наразі окупаційна влада займається ліквідацією наслідків негоди, а місцеві мешканці діляться у соцмережах відео негоди.

Раніше синоптики попереджали про складні погодні умови в південних областях України. У Гідрометцентрі попереджали про грози, град та шквали до 15−20 м/с. Як відомо, під час грози не рекомендують перебувати поблизу ліній електропередач, на відкритому просторі, ховатися під деревами, забиратися на висоту, користуватися металевими предметами, мати при собі увімкнений мобільний телефон, їздити на мотоциклі або велосипеді.

Нагадаємо, 16 червня потужний буревій наробив лиха в Луганській області. Внаслідок складних погодних умов є руйнування інфраструктури. Так, у місті Сватове потужна буря пошкодила дах школи та знищила покрівлі 14 житлових будинків.