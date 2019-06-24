Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські батутисти. Фото: НОК України у Facebook

Європейські ігри: збірна України виборола срібло у стрибках на батуті (ФОТО)

24 чер 2019, 20:39
999

На Європейських іграх 2019 року в Мінську збірна України виборола срібло у стрибках на батуті.

Loading...

Українські батутисти Антон Давиденко та Микола Просторов посіли друге місце у синхронних стрибках. Вони отримали за свій виступ у фіналі 51,350 і лише 0,1 програли представникам Польщі Лукашу Яворскі та Артуру Закревскі, які здобули золоті медалі. Про це повідомляє Національна олімпійська команда України у Facebook.

На третій позиції французи, які набрали лише 50,790. Як відомо, Україна на цьогорічних Європейських іграх здобула вже 18 медалей.

Українські батутисти. Фото: НОК України у Facebook

Українські батутисти. Фото: НОК України у Facebook

Нагадаємо, 23 червня збірна України взяла золото на II Європейських іграх в Мінську. Команда спортсменів (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Олексій Поздняков та Анна Рижикова) здобула перемогу в змішаній естафеті 4×400. Українці показали приголомшливий результат в 3.17,31 хвилини, обігнавши найближчого суперника (Португалія) майже на дві секунди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Позачергові вибори: ЦВК вдруге відмовила в реєстрації нардепу Онищенку й не зареєструвала блогера Шарія (ВІДЕО)

Центральна виборча комісія вдруге відмовилася реєструвати кандидатом у депутати Верховної Ради Олександра Онищенка. Також у реєстрації було відмовлено екс-нардепу Володимиру Сальдо та блогеру Анатолію Шарію

Новини України
22:54   24 чер

Головні новини за 24 червня: нові кадрові рішення Зеленського та позбавлення прав Філарета

У понеділок, 24 червня, президент України звільнив голів Житомирської, Рівненської та Черкаської обласних державних адміністрацій та одного з керівників СБУ

Новини України
22:17   24 чер

Вибухи на військових складах в Казахстані: є жертви і поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Вибухи на військових складах в Казахстані стали причиною загибелі однієї особи і ще три десятки отримали поранення. У регіоні оголошено надзвичайний стан, жителі залишають місто

Світові новини
17:52   24 чер
Новини партнерів
Загрузка...