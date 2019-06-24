Українські батутисти. Фото: НОК України у Facebook

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На Європейських іграх 2019 року в Мінську збірна України виборола срібло у стрибках на батуті.

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Українські батутисти Антон Давиденко та Микола Просторов посіли друге місце у синхронних стрибках. Вони отримали за свій виступ у фіналі 51,350 і лише 0,1 програли представникам Польщі Лукашу Яворскі та Артуру Закревскі, які здобули золоті медалі. Про це повідомляє Національна олімпійська команда України у Facebook.

На третій позиції французи, які набрали лише 50,790. Як відомо, Україна на цьогорічних Європейських іграх здобула вже 18 медалей.

Нагадаємо, 23 червня збірна України взяла золото на II Європейських іграх в Мінську. Команда спортсменів (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Олексій Поздняков та Анна Рижикова) здобула перемогу в змішаній естафеті 4×400. Українці показали приголомшливий результат в 3.17,31 хвилини, обігнавши найближчого суперника (Португалія) майже на дві секунди.