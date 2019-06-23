Європейські ігри: українські спортсмени завоювали золото. Фото: Facebook/Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

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Ракурс

Збірна України взяла золото на II Європейських іграх в Мінську. Команда спортсменів (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Олексій Поздняков та Анна Рижикова) здобула перемогу в змішаній естафеті 4×400. Українці показали приголомшливий результат в 3.17,31 хвилини, обігнавши найближчого суперника (Португалія) майже на дві секунди.

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Це золото стало четвертим для України на європейській спортивній першості. П’яту медаль принесли українські спортсмени, які виграли комбіновану естафету. Команда у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова та Яни Качур показала найкращий результат: 4.25,02 хвилини.

Українські самбісти тим часом принесли Україні ще кілька медалей. Так, Галина Ковальська у ваговій категорії до 80 кг виборола бронзу, а Катерина Москальова в категорії до 68 кг успішно поборолася за срібло.

Також відзначимо українських гімнасток: Влада Никольченко принесла українській збірній дві бронзові медалі, а п’ятірка граціозних спортсменок у складі Аліни Біхно, Тетяни Довженко, Анастасії Возняк, Валерії Юзвьяк і Діани Мірежіцкой успішно завоювали срібло.

Тим часом Олег Омельчук приніс Україні срібло у стрільбі з пневматичного пістолета (10 м).

Зараз Україна в рейтингу першості посідає третє місце: спортсмени вибороли 5 золотих, 6 срібних і 6 бронзових медалей.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчора Україна завоювала золото з дзюдо.