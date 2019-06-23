У Києві виявили тіло дев'ятирічного хлопчика біля озера. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n123511-u-kyievi-vyyavyly-tilo-dev-yatyrichnogo-hlopchyka-bilya-ozera-zmi.html

Ракурс

У Києві виявили тіло дев’ятирічного хлопчика біля озера Вирлиця (центральна частина Дарницького району столиці).

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Хлопчик пішов взяти інтерв’ю у перехожих біля свого будинку 22 червня, проте потім зник. За попередньою інформацією його жорстоко вбили, а на місці працюють криміналісти. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ-оперативний».

В УНН заявили, що джерело в поліції підтвердило виданню, що тіло дитини дійсно виявили сьогодні вдень, але офіційну інформацію планують оприлюднити пізніше.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями поховали в Одеській області Дар’ю Лук’яненко. Зниклу 12-річну дівчинку розшукували близько тижня, поки не знайшли її тіло у одного з місцевих жителів. Зловмисник намагався зґвалтувати дівчинку, жорстоко вбив і сховав зв’язане тіло у вигрібній ямі туалету.