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Ракурс
У Києві виявили тіло дев'ятирічного хлопчика біля озера. Фото: YouTube

У Києві виявили тіло дев’ятирічного хлопчика біля озера — ЗМІ

23 чер 2019, 22:00
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У Києві виявили тіло дев’ятирічного хлопчика біля озера Вирлиця (центральна частина Дарницького району столиці).

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Хлопчик пішов взяти інтерв’ю у перехожих біля свого будинку 22 червня, проте потім зник. За попередньою інформацією його жорстоко вбили, а на місці працюють криміналісти. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ-оперативний».

В УНН заявили, що джерело в поліції підтвердило виданню, що тіло дитини дійсно виявили сьогодні вдень, але офіційну інформацію планують оприлюднити пізніше.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями поховали в Одеській області Дар’ю Лук’яненко. Зниклу 12-річну дівчинку розшукували близько тижня, поки не знайшли її тіло у одного з місцевих жителів. Зловмисник намагався зґвалтувати дівчинку, жорстоко вбив і сховав зв’язане тіло у вигрібній ямі туалету.

Джерело: Ракурс


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