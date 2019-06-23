Побитий поліцейськими соратник Гриценка помер після коми. Фото: УНИАН

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Ракурс

У Вінниці загинув побитий поліцейськими соратник лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка Олександр Комарніцький. Чоловік помер після перебування у 12-денній комі.

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Гриценко заявив, що його партія вимагає жорстокого покарання вбивцям у поліцейських погонах та звільнення керівництва обласного управління. Голова Вінницької облорганізації партії Сергій Гаструк наголосив, що Комарніцького вбилиза те, що відмовився свідчити. Про це Гаструк заявив на своїй сторінці у Facebook.

Побиття соратника Гриценка відбулося 11 червня. У Державному бюро розслідувань вже заявили, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення посадити підозрюваного поліцейського під цілодобовий домашній арешт.

Тим часом голова Нацполіції Сергій Князєв дав розпорядження про відсторонення чотирьох керівників поліції Вінниччини. Наразі також готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліцейських, яких підозрюють у вбивстві дитини в Переяслав-Хмельницькому, звільнили з відомства.