Избитый полицейскими соратник Гриценко умер после комы. Фото: УНИАН

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Ракурс

В Виннице погиб избитый полицейскими соратник лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко Александр Комарницкий. Мужчина умер после пребывания в 12-дневной коме.

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Гриценко заявил, что его партия требует жестокого наказания убийцам в полицейских погонах и увольнения руководства областного управления. Председатель Винницкой облорганизации партии Сергей Гаструк подчеркнул, что Комарницкого убили за то, что он отказался давать показания. Об этом Гаструк заявил на своей странице в Facebook.

Избиение соратника Гриценко произошло 11 июня. В Государственном бюро расследований уже заявили, что следователи открыли уголовное производство по факту возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня Хмельницкий горрайонный суд принял решение посадить подозреваемого полицейского под круглосуточный домашний арест.

Между тем глава Нацполиции Сергей Князев дал распоряжение об отстранении четырех руководителей полиции Винницкой области. Сейчас также готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

Как ранее сообщал «Ракурс», полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком, уволили из ведомства.