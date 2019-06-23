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Ракурс
В Киеве обнаружили тело девятилетнего мальчика возле озера. Фото: YouTube

В Киеве обнаружили тело девятилетнего мальчика возле озера — СМИ

23 июн 2019, 22:00
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В Киеве обнаружили тело девятилетнего мальчика возле озера Вырлица (центральная часть Дарницкого района столицы).

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Мальчик пошел взять интервью у прохожих возле своего дома 22 июня, однако затем пропал. По предварительной информации его жестоко убили, а на месте работают криминалисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Киев-оперативный».

В УНН заявили, что источник в полиции подтвердил изданию, что тело ребенка действительно обнаружили сегодня днем, но официальную информацию планируют обнародовать позже.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях похоронили в Одесской области Дарью Лукьяненко. Пропавшую 12-летнюю девочку разыскивали около недели, пока не нашли ее тело у одного из местных жителей. Злоумышленник пытался изнасиловать девочку, жестоко убил и спрятал связанное тело в выгребной яме туалета.

Источник: Ракурс


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