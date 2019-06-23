Европейские игры: украинские спортсмены завоевали золото. Фото: Facebook/Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

https://racurs.ua/n123512-evropeyskie-igry-ukrainskie-sportsmeny-zavoevali-zoloto-video-tablica.html

Ракурс

Сборная Украины взяла золото на II Европейских играх в Минске. Команда спортсменов (Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Алексей Поздняков и Анна Рыжикова) одержала победу в смешанной эстафете 4×400. Украинцы показали потрясающий результат в 3.17,31 минуты, обогнав ближайшего соперника (Португалия) почти на две секунды.

Loading...

Это золото стало четвертым для Украины на европейском спортивном первенстве. Пятую медаль принесли украинские спортсмены, которые выиграли комбинированную эстафету. Команда в составе Евгения Гуцола, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур показала лучший результат: 4.25,02 минуты.

Украинские самбисты тем временем принесли Украине еще несколько медалей. Так, Галина Ковальская в весовой категории до 80 кг отвоевала бронзу, а Екатерина Москалева в категории до 68 кг успешно сразилась за серебро.

Также отметим украинских гимнасток: Влада Никольченко принесла украинской сборной две бронзовые медали, а пятерка грациозных спортсменок в составе Алины Бихно, Татьяны Довженко, Анастасии Возняк, Валерии Юзвьяк и Дианы Мирежицкой успешно завоевали серебро.

Тем временем Олег Омельчук принес Украине серебро в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).

Сейчас Украина в рейтинге первенства занимает третье место: спортсмены отвоевали 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера Украина завоевала золото по дзюдо.