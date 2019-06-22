Европейские игры в Минске: Зантарая завоевал второе золото в дзюдо, фото — Википедия

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Ракурс

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая победил в финальной схватке в полутяжелом весе (до 66 кг) на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

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Досрочно выиграв три стартовых схватки, 31-летний борец в полуфинале за три с половиной минуты одолел грузина Баграти Ниниашвили.

В финале Зантарая встречался с 25-летним итальянцем, серебряным призером чемпионата Европы-2018 Маттео Медвесем и чрезвычайно легко стал чемпионом Европейских игр.

Зантарая — чемпион мира 2009 года. В Роттердаме Георгий получил первый такой титул в истории мужского дзюдо Украины.

Напомним, что сегодня другая участница сборной по дзюдо, Дарья Билодид, завоевала первую награду для Украины на Европейских играх в Минске. Билодид выиграла в финале у российской спортсменки в суперлегком весе.

Сейчас украинцы находятся на четвертом месте в медальном зачете соревнований. В их активе в Минске уже две золотые и по одной серебряной и бронзовой награде.