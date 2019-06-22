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Новости спорта: Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев, фото — minsk2019.by

Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев (ФОТО)

22 июн 2019, 15:29
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В Минске 22 июня открылись II Европейские игры. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашал в Минск своего украинского коллегу Владимира Зеленского, но тот отказался.

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Об этом решении главы государства сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В то же время на церемонии открытия, состоявшейся на реконструированном год назад стадионе «Динамо», присутствовали президент Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Новости спорта: Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев, фото — minsk2019.by

Кадыров во время открытия соревнований пытался подпевать гимн Беларуси, сообщает «Наша Нива». В ложе для почетных гостей были также президенты Сербии и Молдавии и сыновья Лукашенко Виктор, Дмитрий и Николай.

Как и Зеленский, отменил визит президент Азербайджана, в котором проходили первые Европейские игры в 2017 году, а президент Грузии вынуждена была прервать свой визит и вернуться на родину в связи с обострением внутриполитической ситуации.

Новости спорта: Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев, фото — minsk2019.by

В спектакле приняли участие более 500 артистов и 700 волонтеров. Более 3,6 тыс. спортсменов из 50 стран прошли по арене под этническую музыку мимо символических искусственных костров, которые создали на стадионе атмосферу праздника Ивана Купалы.

До 30 июня в Минске разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. В субботу, 22 июня, разыграют 24 комплекта наград в велоспорте, дзюдо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, самбо, спортивной акробатике и художественной гимнастике. Состоятся и отборочные соревнования в баскетболе 3 на 3, боксе, настольном теннисе, стендовой стрельбе.

Новости спорта: Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев, фото — minsk2019.by

Новости спорта: Зеленский не поехал открывать Европейские игры, компанию Лукашенко составили Кадыров и Медведев, фото — minsk2019.by

Источник: Ракурс


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