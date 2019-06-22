Новини спорту: Зеленський не поїхав відкривати Європейські ігри, компанію Лукашенку склали Кадиров і Медведєв, фото — minsk2019.by

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У Мінську 22 червня відкрилися II Європейські ігри. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запрошував до Мінська свого українського колегу Володимира Зеленського, але той відмовився.

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Про це рішення глави держави повідомила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

Водночас на церемонії відкриття, що відбулася на реконструйованому рік тому стадіоні «Динамо», були присутні президент Чечні Рамзан Кадиров і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Кадиров під час відкриття змагань намагався підспівувати гімн Білорусі, повідомляє «Наша ніва». В ложі для почесних гостей були також президенти Сербії та Молдови і сини Лукашенка Віктор, Дмитро і Микола.

Як і Зеленський, скасував візит президент Азербайджану, в якому відбулися перші Європейські ігри у 2017 році, а президент Грузії змушена була перервати свій візит і повернутися на батьківщину у зв’язку із загостренням внутрішньополітичної ситуації.

У виставі взяли участь понад 500 артистів і 700 волонтерів. Понад 3,6 тис. спортсменів з 50 країн пройшли по арені під етнічну музику повз символічні штучні багаття, які створили на стадіоні атмосферу свята Івана Купали.

До 30 червня у Мінську розіграють 199 комплектів нагород у 15 видах спорту.

У суботу, 22 червня, в Мінську розіграють 24 комплекти нагород у велоспорті, дзюдо, стрільбі з лука, кульовій стрільби, самбо, спортивній акробатиці та художній гімнастиці. Відбудуться й відбіркові змагання у баскетболі 3 на 3, боксі, настільному тенісі, стендовій стрільбі.