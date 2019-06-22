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Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом

Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом (ФОТО)

22 чер 2019, 14:45
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Дмитра Тимчука, народного депутата й координатора групи «Інформаційний спротив», сьогодні проводжали в останню путь у Києві. Церемонія відбулася у центрі міста в Будинку офіцерів.

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Окрім рідних і друзів нардепа, знайденого застреленим 19 червня, на церемонії прощання були його однопартійці та багато інших відомих політиків, передає УНІАН.

Зокрема, віддали шану Тимчуку спікер парламенту Андрій Парубій, глава фракції «Народного фронту» Максим Бурбак, очільник МВС Арсен Аваков, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, лідер НФ Арсеній Яценюк, нардепи Антон Геращенко, Вікторія Сюмар та Павло Пинзеник.

Поховають Тимчука сьогодні у Бердичеві на Житомирщині.

Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом. Фото: УНІАН

Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом. Фото: УНІАН

Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом. Фото: УНІАН

Як відомо, Тимчука виявили застреленим у квартирі 19 червня. За фактом загибелі нардепа відкрито кримінальне провадження про вбивство відповідно до ст. 115 КК України. При цьому розглядаються кілька версій, зокрема, вбивство, самогубство й необережне поводження зі зброєю. Пріоритетною є версія самогубства. Відомо, що останнім часом депутат перебував у депресії.

Джерело: Ракурс


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Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом (ФОТО)

Сьогодні в Будинку офіцерів у центрі Києва відбулося прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком, якого 19 червня знайшли застреленим. На церемонії, окрім рідних загиблого, були його однопартійці й інші політики

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