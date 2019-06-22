Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом

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Ракурс

Дмитра Тимчука, народного депутата й координатора групи «Інформаційний спротив», сьогодні проводжали в останню путь у Києві. Церемонія відбулася у центрі міста в Будинку офіцерів.

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Окрім рідних і друзів нардепа, знайденого застреленим 19 червня, на церемонії прощання були його однопартійці та багато інших відомих політиків, передає УНІАН.

Зокрема, віддали шану Тимчуку спікер парламенту Андрій Парубій, глава фракції «Народного фронту» Максим Бурбак, очільник МВС Арсен Аваков, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, лідер НФ Арсеній Яценюк, нардепи Антон Геращенко, Вікторія Сюмар та Павло Пинзеник.

Поховають Тимчука сьогодні у Бердичеві на Житомирщині.

Як відомо, Тимчука виявили застреленим у квартирі 19 червня. За фактом загибелі нардепа відкрито кримінальне провадження про вбивство відповідно до ст. 115 КК України. При цьому розглядаються кілька версій, зокрема, вбивство, самогубство й необережне поводження зі зброєю. Пріоритетною є версія самогубства. Відомо, що останнім часом депутат перебував у депресії.