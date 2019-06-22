Розбійний напад на інкасаторів: суд відпустив екс-бійців «Азова» під домашній арешт

Розбійний напад на інкасаторів екс-бійців “Азова”: суд відпустив підозрюваних під домашній арешт. Фото: Антикор

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Екс-бійці «Азова», яких у 2016 році затримали під час масштабної спецоперації силовиків за підозрою у збройних нападах на інкасаторів, напередодні були звільнені з СІЗО під домашній арешт.

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Рішення про переведення двох підозрюваних під домашній арешт ухвалив Оріхівський райсуд Запорізької області. Про це повідомив у Facebook журналіст Артем Фурманюк із посиланням на власні джерела.

Йдеться про колишніх бійців «Азова» Сергія Трубіцина (Шульц, українець) та Олега Конаєва (Омон, росіянин). Вони були учасниками банди, яка вчиняла розбійні напади на інкасаторів державних і приватних банків.

У липні 2016 року під час спецоперації правоохоронців частину банди було затримано, а саме Конаєва, Трубіцини та Литовченка. Останній помер у лікарні від отриманих поранень. Також одразу загинув іще один член угруповання Віснівецкіс. Трьом грабіжникам вдалося втекти — Фокші, Бондаренку та Плечуну. Наразі вони перебувають у розшуку.

Всіх членів угруповання звинувачують у замахах на вбивства, розбоях та незаконному поводженні зі зброєю.

Журналіст також нагадав, що недавно інший суд (Печерський райсуд Києва) відпустив під домашній арешт Михайла Сигіду — підозрюваного у вбивстві добровольця АТО Віталія Олешка (Сармата).