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Разбойное нападение на инкассаторов: суд отпустил экс-бойцов «Азова» под домашний арест. Фото: Антикор

Разбойное нападение на инкассаторов: суд отпустил экс-бойцов «Азова» под домашний арест

22 июн 2019, 14:10
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Экс-бойцы «Азова», которых в 2016 году задержали во время масштабной спецоперации силовиков по подозрению в вооруженных нападениях на инкассаторов, накануне были освобождены из СИЗО под домашний арест.

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Решение о переводе двух подозреваемых под домашний арест принял Ореховский райсуд Запорожской области. Об этом сообщил в Facebook журналист Артем Фурманюк со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о бывших бойцах «Азова» Сергее Трубицыне (Шульц, украинец) и Олеге Конаеве (Омон, россиянин). Они были участниками банды, совершавшей разбойные нападения на инкассаторов государственных и частных банков.

В июле 2016 года во время спецоперации правоохранителей часть банды была задержана, а именно Конаев, Трубицын и Литовченко. Последний умер в больнице от полученных ранений. Также сразу погиб еще один член группировки Виснивецкис. Трем грабителям удалось скрыться — Фокше, Бондаренко и Плечуну. Сейчас они находятся в розыске.

Всех членов группировки обвиняют в покушениях на убийства, разбоях и незаконном обращении с оружием.

Журналист также напомнил, что недавно другой суд (Печерский райсуд Киева) отпустил под домашний арест Михаила Сигиду — подозреваемого в убийстве добровольца АТО Виталия Олешко (Сармата).

Источник: Ракурс


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