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Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом

Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом (ФОТО)

22 июн 2019, 14:45
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Дмитрия Тымчука, народного депутата и координатора группы «Информационное сопротивление», сегодня провожали в последний путь в Киеве. Церемония состоялась в центре города в Доме офицеров.

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Кроме родных и друзей нардепа, найденного застреленным 19 июня, на церемонии прощания были его однопартийцы и многие другие известные политики, передает УНИАН.

В частности, почтили память Тымчука спикер парламента Андрей Парубий, глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак, глава МВД Арсен Аваков, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, лидер НФ Арсений Яценюк, нардепы Антон Геращенко, Виктория Сюмар и Павел Пинзеник.

Похоронят Тымчука сегодня в Бердичеве Житомирской области.

Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом. Фото: УНИАН

Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом. Фото: УНИАН

Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом. Фото: УНИАН

Как известно, Тымчука обнаружили застреленным в квартире 19 июня. По факту гибели нардепа открыто уголовное производство об убийстве согласно ст. 115 УК Украины. При этом рассматриваются несколько версий, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Приоритетной является версия самоубийства. Известно, что в последнее время депутат пребывал в депрессии.

Источник: Ракурс


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999

Гибель Тымчука: в Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом (ФОТО)

Сегодня в Доме офицеров в центре Киева состоялось прощание с народным депутатом Дмитрием Тымчуком, которого 19 июня нашли застреленным. На церемонии, кроме родных погибшего, были его однопартийцы и другие политики

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