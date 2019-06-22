Курс биткоина внезапно достиг рекордных отметок, фото — Викна

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Ракурс

Криптовалюта Bitcoin (биткоин) 22 июня продолжила дорожать и пробила отметку в 11 тыс. долл. За минувшие сутки криптовалюта подорожала на 1 тыс. долл.

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В пятницу биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тыс. долл. Однако впоследствии он продолжил рост и сегодня по состоянию на 17.00 по киевскому времени его стоимость добавила еще 13,1%, достигнув 11,1 тыс. долл.

Об этом сообщается на биржах Coin Desk и Coin Market Cap.

Резкий рост биткоина начался 20 июня, когда он стоил примерно 9,2 тыс. долл. Перед этим криптовалюта также понемногу набирала силы и с февраля подорожала втрое, поскольку четыре месяца назад курс составлял 3,5 тыс. долл. В начале апреля стоимость криптовалюты превысило 5 тыс. долл. впервые с ноября 2018 года. А более 11 тыс. долл. биткоин стоил в феврале 2018 года.

Поскольку Bitcoin является индикатором всего рынка, то и другие криптовалюты обычно идут тем же курсом. Цена Etherium за последние сутки увеличилась на 9,54% (до 312,72 долл.), курс Bitcoin Cash подрос на 7,80% (460,71 долл.), а Litecoin и Monero добавили к цене 4,55% (142,88 долл.) и 9,29% (117,53 долл.) соответственно. Если курс биткоина и других криптовалют продолжит расти, то рядовых пользователей ждет очередной виток роста цен на видеокарты.

В мае этого года агентство Bloomberg написало, что за стремительным ростом курса биткоина не видят главного факта — эту криптовалюту почти никто не использует в качестве платежного средства.