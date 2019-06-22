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Ракурс
Протесты в Тбилиси: Кремль вспомнил о долгах и запретил полеты из Грузии в Россию, фото — mfaua.org

Кремль вспомнил о долгах и запретил полеты из Грузии в Россию

22 июн 2019, 18:46
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Россия запретила рейсы грузинских авиакомпаний до погашения долгов за аэронавигацию и предоставления гарантий безопасности. Власти РФ в течение одного дня временно ограничили полеты российских авиакомпаний в Грузию, а затем и в обратном направлении.

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Грузинские авиакомпании получили бан с 8 июля 2019 года, об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Россияне обусловили запрет наличием долга за аэронавигационную деятельность. В Минтрансе утверждают, что грузинские авиакомпании должны им 792,5 тыс. долл. и 592,3 тыс. руб.

Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор ее не погасила, — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, приостановление полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной.

Россияне сообщили об ограничениях авиационные власти Грузии и готовы проводить консультации. Таким образом, с 8 июля прямое авиасообщение между двумя странами будет полностью прекращено.

Напомним, что после начала столкновений в Тбилиси, которые имеют и антироссийский характер, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запретил российским авиакомпаниям летать на территорию Грузии, а турагентствам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

Источник: Ракурс


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