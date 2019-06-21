Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузиюhttps://racurs.ua/n123465-putin-zapretil-rossiyskim-aviakompaniyam-letat-v-gruziu.htmlРакурс
Президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать из РФ в Грузию.
Соответствующий указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» Путин подписал 21 июня. Об этом говорится на веб-странице Кремля.
В документе говорится о том, что авиакомпании РФ с 8 июля не имеют права летать в Грузию. Запрет также касается и коммерческих рейсов. Туристическим операторам в Кремле рекомендовали воздержаться от реализации туров и перевозок граждан с территории РФ на территорию Грузии.
Путин также поручил правительству Дмитрия Медведева обеспечить возвращение домой российских граждан и их багажа, которые временно находятся на территории Грузии.
Напомним, 21 июня в Тбилиси возобновились антироссийские акции протеста. А 20 июня в центре столицы произошли столкновения с силовиками, поскольку митингующие попытались штурмовать здание парламента. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В результате беспорядков пострадали 240 человек, 305 активистов задержали правоохранители.
Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Международной ассамблее православия. Оппозиционные депутаты выгоняли российскую делегацию из парламента, а когда представители РФ выезжали из Грузии, их облили водой.