Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в Грузию. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n123465-putin-zapretil-rossiyskim-aviakompaniyam-letat-v-gruziu.html

Ракурс

Президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать из РФ в Грузию.

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Соответствующий указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» Путин подписал 21 июня. Об этом говорится на веб-странице Кремля.

В документе говорится о том, что авиакомпании РФ с 8 июля не имеют права летать в Грузию. Запрет также касается и коммерческих рейсов. Туристическим операторам в Кремле рекомендовали воздержаться от реализации туров и перевозок граждан с территории РФ на территорию Грузии.

Путин также поручил правительству Дмитрия Медведева обеспечить возвращение домой российских граждан и их багажа, которые временно находятся на территории Грузии.

Напомним, 21 июня в Тбилиси возобновились антироссийские акции протеста. А 20 июня в центре столицы произошли столкновения с силовиками, поскольку митингующие попытались штурмовать здание парламента. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В результате беспорядков пострадали 240 человек, 305 активистов задержали правоохранители.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Международной ассамблее православия. Оппозиционные депутаты выгоняли российскую делегацию из парламента, а когда представители РФ выезжали из Грузии, их облили водой.