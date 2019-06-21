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Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію. Фото: Фокус

Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію

21 чер 2019, 22:53
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Президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям літати з РФ до Грузії.

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Відповідний указ «про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки Росії та захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій» Путін підписав 21 червня. Про це йдеться на веб-сторінці Кремля.

В документі йдеться про те, що авіакомпанії РФ з 8 липня не мають права літати до Грузії. Заборона також стосується і комерційних рейсів. Туристичним операторам у Кремлі рекомендували утриматися від реалізації турів та перевезень громадян із території РФ на територію Грузії.

Путін також доручив уряду Дмитра Медведєва забезпечити повернення додому російських громадян та їх багажу, які тимчасово перебувають на території Грузії.

Нагадаємо, 21 червня в Тбілісі поновилися антиросійські акції протесту. А 20 червня у центрі столиці сталися сутички з силовиками, оскільки мітингувальники спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі та водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 осіб, 305 активістів затримали правоохоронці.

Протести в Тбілісі спалахнули після скандалу на Міжнародної асамблеї православ’я. Опозиційні депутати виганяли російську делегацію з парламенту, а коли представники РФ виїжджали з Грузії, їх облили водою.

Джерело: Ракурс


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