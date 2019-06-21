Засідання Радбезу ООН ініціюють США. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n123464-ssha-iniciuut-zasidannya-radbezu-oon-cherez-sytuaciu-z-iranom-the-new-york-times.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки звернулися до Ради безпеки ООН з проханням обговорити ситуацію, яка склалася навколо Ірану.

Loading...

Представники дипломатичної місії США при ООН хочуть поінформувати Радбез ООН про останній розвиток подій на південному заході Азії та поспілкуватися щодо американо-іранських відносин. Також американці хочуть довести міжнародній спільноті останні новини щодо розслідування нападу на танкери в Оманській затоці. Про це 21 червня повідомляє The New York Times.

Як відомо, 13 червня в затоці Омана під час нападу на два великих нафтові танкери прогриміли два вибухи. Арабські ЗМІ написали, що кораблі атакували торпедами. Після цього державний секретар США Майк Помпео заявив, що напад на танкери здійснив Іран. Водночас у Тегерані запевнили, що не причетний до вибухів в затоці Омана.

Нагадаємо, 20 червня іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. При цьому у Пентагоні заперечували те, що літальний апарат був на території Ірану.

Напруга в регіоні зросла до того, що Сполучені Штати Америки заледве не завдали удару по Ірану. У Вашингтоні в останній момент передували починати військові дії. У Білому домі очікували, що напад здійснять до вечора 20 червня, але Дональд Трамп скасував атаку.