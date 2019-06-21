Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Заседание Совбеза ООН инициируют США. Фото: Flickr

США инициируют заседание Совбеза ООН из-за ситуации с Ираном — The New York Times

21 июн 2019, 22:19
999

Соединенные Штаты Америки обратились к Совету безопасности ООН с просьбой обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Ирана.

Loading...

Представители дипломатической миссии США при ООН хотят проинформировать Совбез ООН о последнем развитии событий на юго-западе Азии и пообщаться относительно американо-иранских отношений. Также американцы хотят доказать международному сообществу последние новости по расследованию нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом 21 июня сообщает The New York Times.

Как известно, 13 июня в заливе Омана во время нападения на два крупных нефтяных танкера прогремели два взрыва. Арабские СМИ написали, что корабли атаковали торпедами. После этого государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападение на танкеры совершил Иран. В то же время в Тегеране заверили, что не причастны к взрывам в заливе Омана.

Напомним, 20 июня иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. При этом в Пентагоне отрицали то, что летательный аппарат был на территории Ирана.

Напряжение в регионе возросло до того, что Соединенные Штаты Америки едва не нанесли удар по Ирану. В Вашингтоне в последний момент передумали начинать военные действия. В Белом доме ожидали, что нападение совершат до вечера 20 июня, но Дональд Трамп отменил атаку.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

США инициируют заседание Совбеза ООН из-за ситуации с Ираном — The New York Times

Соединенные Штаты Америки инициируют внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации, которая сложилась вокруг Ирана. Американцы хотят проинформировать Совбез о последних событиях на юго-западе Азии

Новости мира
22:19

Главные новости за 21 июня: Зеленский хочет побороть кнопкодавство, а в Тбилиси снова митингуют

В пятницу, 21 июня, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает борьбу с кнопкодавством. Тем временем в округах массово регистрируются кандидаты-клоны «Слуги народа»

Новости Украины
20:40
Новости партнеров
Загрузка...