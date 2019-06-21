Заседание Совбеза ООН инициируют США. Фото: Flickr

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Соединенные Штаты Америки обратились к Совету безопасности ООН с просьбой обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Ирана.

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Представители дипломатической миссии США при ООН хотят проинформировать Совбез ООН о последнем развитии событий на юго-западе Азии и пообщаться относительно американо-иранских отношений. Также американцы хотят доказать международному сообществу последние новости по расследованию нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом 21 июня сообщает The New York Times.

Как известно, 13 июня в заливе Омана во время нападения на два крупных нефтяных танкера прогремели два взрыва. Арабские СМИ написали, что корабли атаковали торпедами. После этого государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападение на танкеры совершил Иран. В то же время в Тегеране заверили, что не причастны к взрывам в заливе Омана.

Напомним, 20 июня иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. При этом в Пентагоне отрицали то, что летательный аппарат был на территории Ирана.

Напряжение в регионе возросло до того, что Соединенные Штаты Америки едва не нанесли удар по Ирану. В Вашингтоне в последний момент передумали начинать военные действия. В Белом доме ожидали, что нападение совершат до вечера 20 июня, но Дональд Трамп отменил атаку.