Протести в Грузії. Фото: Николай Левшиц

https://racurs.ua/ua/n123460-protesty-v-tbilisi-ponovylysya-pid-budivleu-parlamentu-zibralysya-tysyachi-aktyvistiv-foto-video.html

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Акції протесту в Тбілісі поновилися 21 червня. Тисячі активістів зібралися під будівлею парламенту Грузії.

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Демонстранти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та глави Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі. Серед вимог мітингарів — проведення в країні дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє грузинська редакція «Радіо свобода» у Facebook.

Будівлю парламенту покинули співробітники апарату, також з приміщення пішли журналісти. Силовики охороняють будівлю, спецтехніку розмістили у внутрішньому подвір’ї.

Як відомо, протести в Тбілісі спалахнули після скандалу на Міжнародної асамблеї православ’я, яка відбувалася в столиці Грузії. Відкрив засідання депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який сів в крісло спікера грузинського парламенту. Виступ Гаврилова перервали опозиційні депутати, які зажадали від російської делегації залишити парламент. Коли делегація виїжджала з Грузії, її учасників облили водою.

Вчора тисячі демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС Георгія Гахарії та голови парламенту. Протестувальники зробили спробу штурму будівлі. Поліція розігнала мітинг, застосувавши сльозогінний газ, гумові кулі та водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 осіб, 305 активістів затримали правоохоронці.

Нагадаємо, на тлі протестів спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вирішив піти у відставку. Тим часом Міністерство закордонних справ РФ рекомендував росіянам уникати місць масового скупчення людей в Грузії.