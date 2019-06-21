Протесты в Грузии. Фото: Николай Левшиц

https://racurs.ua/n123460-protesty-v-tbilisi-vozobnovilis-pod-zdaniem-parlamenta-sobralis-tysyachi-aktivistov-foto-video.html

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Акции протеста в Тбилиси возобновились 21 июня. Тысячи активистов собрались под зданием парламента Грузии.

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Демонстранты требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури. Среди требований митингующих — проведение в стране досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает грузинская редакция «Радио свобода» в Facebook.

Здание парламента покинули сотрудники аппарата, также из помещения ушли журналисты. Силовики охраняют здание, спецтехнику разместили во внутреннем дворе.

Как известно, протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Международной ассамблее православия, которая проходила в столице Грузии. Открыл заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который сел в кресло спикера грузинского парламента. Выступление Гаврилова прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали от российской делегации покинуть парламент. Когда делегация уезжала из Грузии, ее участников облили водой.

Вчера тысячи демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахари и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В результате беспорядков пострадали 240 человек, 305 активистов задержали правоохранители.

Напомним, на фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе решил уйти в отставку. Тем временем Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей в Грузии.