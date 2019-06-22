Протести в Тбілісі: Кремль згадав про борги і заборонив польоти з Грузії у Росію, фото — mfaua.org

https://racurs.ua/ua/n123482-kreml-zgadav-pro-borgy-i-zaboronyv-poloty-z-gruziyi-u-rosiu.html

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Росія заборонила рейси грузинських авіакомпаній до погашення боргів за аеронавігації та надання гарантій безпеки. Влада РФ впродовж одного дня тимчасово обмежила польоти російських авіакомпаній до Грузії, а потім і в зворотному напрямку.

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Грузинські авіакомпанії отримали бан з 8 липня 2019 року, про це повідомило Міністерство транспорту РФ. Росіяни обумовили заборону наявністю боргу за аеронавігаційну діяльність. В Мінтрансі стверджують, що грузинські авіакомпанії винні їм 792,5 тис. дол. і 592,3 тис. руб.

Грузинська сторона визнала заборгованість ще в 2008 році, але відтоді її не погасила, — повідомляється в прес-релізі відомства.

Крім того, призупинення польотів триватиме до моменту надання на адресу російської сторони програм авіаційної безпеки компаній Georgian Airways і MyWay Airlines, їх аудиту та схвалення російською стороною.

Росіяни повідомили про обмеження авіаційну владу Грузії і готові проводити консультації. Таким чином, з 8 липня авіасполучення між двома країнами буде повністю припинене.

Нагадаємо, що після початку сутичок у Тбілісі, які мають й антиросійський характер, президент РФ Володимир Путін підписав указ, який з 8 липня заборонив російським авіакомпаніям літати на територію Грузії, а турагенціям рекомендовано не продавати путівки до цієї країни.