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Перемога України: дзюдоїстка Білодід виграла в росіянки на Європейських іграх, фото — Фейсбук Д. Білодід

Дзюдоїстка Білодід виграла в росіянки і принесла перше золото Україні на Європейських іграх (ФОТО, ВІДЕО)

22 чер 2019, 18:02
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Дзюдоїстка Дар’я Білодід 22 червня виграла фінальну сутичку в російської спортсменки Ірини Долгової і принесла перше золото Україні на II Європейських іграх, які відбуваються у Мінську.

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У суперлегкій вазі (до 48 кг) киянка не мала істотного спротиву від суперниць. У фіналі Білодід виграла на класі в російської спортсменки, а дорогою до головної сутички перемогла угорку, француженку та сербку.

Білодід — чемпіонка Європи, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи серед кадетів.

На чемпіонаті світу 2018 року українка була третьою сіяною спортсменкою. Розпочала турнір з перемог над Дістрією Краснікі з Косово та Сьонь Яо з Китаю. У чвертьфіналі перемогла Отгонцецег Галбадрах з Казахстану, якій поступилася на минулому чемпіонаті світу, а у півфіналі перемогла чинну олімпійську чемпіонку Паулу Парето з Аргентини.

У фіналі Білодід перемогла чинну чемпіонку світу Фуну Тонакі з Японії. Ця перемога зробила її наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід стала нею у віці 17 років і 11 місяців.

Джерело: Ракурс


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