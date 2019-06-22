Пожежа на залізниці: біля Дніпра загорілася електричка з пасажирами, фото — Інформатор

https://racurs.ua/ua/n123480-vse-trischalo-i-blyschalo-motoroshne-video-pojeji-elektrychky-bilya-dnipra.html

Ракурс

Під Дніпром уранці 22 червня загорілася приміська електричка, у якій були пасажири. Залізничники повідомили, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Пожежа сталася через обрив контактного проводу.

Loading...

Вагони запалали на перегоні Сухачівка — Запоріжжя-Кам'янське, приміська електричка їхала з Дніпра у П’ятихатки.

Все тріщало і блимало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Приїхали три пожежні машини, дві швидких і поліція. Люди позбивали коліна, бо стрибали з висоти і на каміння, — розповіли «Інформатору» очевидці.

Сьогодні о 5.40 на перегоні Сухачівка — Запоріжжя-Кам'янське через обрив контактного проводу та задимлення дахового обладнання другого вагона, приміський поїзд № 6005 Дніпро — П’ятихатки зробив вимушену зупинку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Пасажири доїхали до місць призначення іншим потягом. На відео, яке опублікували з місця події, видно вогонь принаймні на двох вагонах. Люди вистрибували з вагонів через вікна.