«Все трещало и сверкало»: жуткое видео пожара электрички в Днепропетровской областиhttps://racurs.ua/n123480-vse-treschalo-i-sverkalo-jutkoe-video-pojara-elektrichki-v-dnepropetrovskoy-oblasti.htmlРакурс
Под Днепром утром 22 июня загорелась пригородная электричка, в которой были пассажиры. Железнодорожники сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пожар произошел из-за обрыва контактного провода.
Вагоны загорелись на перегоне Сухачевка — Запорожье-Каменское, пригородная электричка ехала из Днепра в Пятихатки.
Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Приехали три пожарных машины, две скорых и полиция. Люди сбили колени, потому что прыгали с высоты и на камни, — рассказали «Информатору» очевидцы.
Сегодня в 5.40 на перегоне Сухачевка —- Запорожье-Каменское из-за обрыва контактного провода и задымления кровельного оборудования второго вагона, пригородный поезд № 6005 Днепр — Пятихатки совершил вынужденную остановку. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».
Пассажиры доехали до места назначения другим поездом. На видео, которое опубликовали с места происшествия, видно огонь по крайней мере на двух вагонах. Люди выпрыгивали из вагонов через окна.