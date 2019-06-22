Пожар на железной дороге: возле Днепра загорелась электричка с пассажирами, фото — Информатор

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Ракурс

Под Днепром утром 22 июня загорелась пригородная электричка, в которой были пассажиры. Железнодорожники сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Пожар произошел из-за обрыва контактного провода.

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Вагоны загорелись на перегоне Сухачевка — Запорожье-Каменское, пригородная электричка ехала из Днепра в Пятихатки.

Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Приехали три пожарных машины, две скорых и полиция. Люди сбили колени, потому что прыгали с высоты и на камни, — рассказали «Информатору» очевидцы.

Сегодня в 5.40 на перегоне Сухачевка —- Запорожье-Каменское из-за обрыва контактного провода и задымления кровельного оборудования второго вагона, пригородный поезд № 6005 Днепр — Пятихатки совершил вынужденную остановку. В результате инцидента никто не пострадал, — говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Пассажиры доехали до места назначения другим поездом. На видео, которое опубликовали с места происшествия, видно огонь по крайней мере на двух вагонах. Люди выпрыгивали из вагонов через окна.