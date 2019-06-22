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Ракурс
Новости Киева: к Раде пришли православные коммунисты с портретами Сталина и Жукова, скриншот видео

К Раде пришли православные коммунисты с портретами Сталина и Жукова (ВИДЕО)

22 июн 2019, 16:47
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Под Верховной Радой 22 июня произвела молебен группа неизвестных лиц. Произошли столкновения, поскольку православные держали портреты Иосифа Сталина и других советских военачальников.

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Акция в Мариинском парке возле здания Верховной Рады собрала небольшую группу людей. Они держали в руках кресты и портреты советских генералов, а также Сталина. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале блогера Андрея Луганского.

Кроме Сталина, у православных имелись изображения советских маршалов Георгия Жукова, Родиона Малиновского и Константина Рокоссовского, а также командиров войск союзников СССР во Второй мировой войне — британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери и генерала США Дуайта Эйзенхауэра.

Произошли столкновение участников молебна с прохожими, которые попытались прекратить собрание людей, прославляющих деятелей советской власти. В события вмешалась полиция. Она отобрала портреты и кресты. Люди не разошлись, а продолжили молиться в глубине парка.

Напомним, что 78 лет назад, 22 июня 1941 года, произошло нападение Германии на СССР во время Второй мировой войны.

«Ракурс» сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова.

Источник: Ракурс


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