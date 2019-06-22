Новини Києва: до Ради прийшли православні комуністи з портретами Сталіна і Жукова, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n123479-do-rady-pryyshly-pravoslavni-komunisty-z-portretamy-stalina-i-jukova-video.html

Ракурс

Під Верховною Радою 22 червня провела молебень група невідомих осіб. Сталися сутички, оскільки православні тримали портрети Йосипа Сталіна та інших радянських військовокомандувачів.

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Акція в Маріїнському парку біля будівлі Верховної Ради зібрала невелику групу людей. Вони тримали в руках хрести і портрети радянських генералів, а також Сталіна. Про це повідомляється у відео на YouTube-каналі блогера Андрія Луганського.

Крім Сталіна, православні мали зображення радянських маршалів Георгія Жукова, Родіона Маліновського і Костянтина Рокоссовського, а також командирів військ союзників СРСР у Другій світовій війні — британського фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомері і генерала США Дуайта Ейзенхауера.

Сталася сутичка учасників молебню з перехожими, які спробували припинити збори людей, які прославляють діячів радянської влади. У події втрутилася поліція. Вона відібрала портрети і хрести. Люди не розійшлися, продовжили молитися в глибині парку.

Нагадаємо, що сьогодні минуло 78 років від дня нападу Німеччини на СРСР під час Другої світової війни.

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