Новости техники: МВД получило из Франции вертолет Super Puma, фото — ГСЧС

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Ракурс

Вертолет Н225 (Super Puma) прибыл из Франции на аэродром Нежинского авиационного отряда. Это третья машина, которую пригнали в Украине в рамках договора между МВД и компанией Airbus.

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Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли украинские летчики, которым пришлось преодолеть 2,5 тыс. км.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в этом году Франция поставит еще один Н225, а две машины Н125 передадут в летный колледж в Кременчуге.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что новые машины уже привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия в Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Кроме того, они уже работали в зоне ООС на Донбассе. Всего же в 2019 году авиационную службу МВД пополнят пять новых вертолетов.

Модель Н225 (Eurocopter EC225 Super Puma, Airbus Helicopters H225) является дальнемагистральным пассажирским вертолетом. Эта двухмоторная машина способна переносить до 24 пассажиров, двух пилотов и одного бортпроводника (в зависимости от варианта комплектации).

МВД недавно заявил о намерении приобрести 13 украинских самолетов Ан-178. Эти самолеты будут комплектоваться украинскими и европейскими деталями. Авиапарк МВД будет помогать во время пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии (десантирование и перевозки).