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Новости техники: МВД получило из Франции вертолет Super Puma, фото — ГСЧС

МВД получило из Франции вертолет Super Puma (ФОТО, ВИДЕО)

22 июн 2019, 16:08
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Вертолет Н225 (Super Puma) прибыл из Франции на аэродром Нежинского авиационного отряда. Это третья машина, которую пригнали в Украине в рамках договора между МВД и компанией Airbus.

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Пилотирование из Франции в Украину этого вертолета выполняли украинские летчики, которым пришлось преодолеть 2,5 тыс. км.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в этом году Франция поставит еще один Н225, а две машины Н125 передадут в летный колледж в Кременчуге.

Новости техники: МВД получило из Франции вертолет Super Puma, фото — ГСЧС

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что новые машины уже привлекались для доставки оперативных групп в зону стихийного бедствия в Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Кроме того, они уже работали в зоне ООС на Донбассе. Всего же в 2019 году авиационную службу МВД пополнят пять новых вертолетов.

Новости техники: МВД получило из Франции вертолет Super Puma, фото — ГСЧС

Модель Н225 (Eurocopter EC225 Super Puma, Airbus Helicopters H225) является дальнемагистральным пассажирским вертолетом. Эта двухмоторная машина способна переносить до 24 пассажиров, двух пилотов и одного бортпроводника (в зависимости от варианта комплектации).

МВД недавно заявил о намерении приобрести 13 украинских самолетов Ан-178. Эти самолеты будут комплектоваться украинскими и европейскими деталями. Авиапарк МВД будет помогать во время пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии (десантирование и перевозки).

Новости техники: МВД получило из Франции вертолет Super Puma, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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