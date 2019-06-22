Новини техніки: МВС отримало з Франції вертоліт Super Puma, фото — ДСНС

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Вертоліт Н225 (Super Puma) прибув із Франції на аеродром Ніжинського авіаційного загону. Це третя машина, яку пригнали в Україну в межах договору між МВС та компанією Airbus.

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Пілотування з Франції до України цього гелікоптера виконували українські льотчики, яким довелося подолати 2,5 тис. км.

Як повідомила прес-служба ДСНС, у цьому році Франція поставить ще один Н225, а дві машини Н125 передадуть льотному коледжу у Кременчуці.

Очільник ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що нові машини вже залучалися для доставки оперативних груп в зону стихійного лиха в Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області. Крім того, вони вже працювали в зоні ООС на Донбасі. Всього ж у 2019 році авіаційну службу МВС поповнять п’ять нових гелікоптерів.

Модель Н225 (Eurocopter EC225 Super Puma, Airbus Helicopters H225) є далекомагістральним пасажирським вертолітом. Ця двомоторна машина здатна переносити до 24 пасажирів, двох пілотів та одного бортпровідника, залежно від варіанта комплектування.

МВС нещодавно заявило про намір придбати 13 українських літаків Ан-178. Ці літаки будуть з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Авіапарк МВС допомагатиме під час пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії (десантування і перевезення).