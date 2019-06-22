Курс біткоіна раптово досягнув рекордних позначок, фото — Вікна

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Ракурс

Криптовалюта Bitcoin (біткоін) 22 червня продовжила дорожчати і пробила позначку в 11 тис. дол. За минулу добу криптовалюта подорожчала на 1 тис. дол.

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У п’ятницю біткоін подолав психологічну позначку в 10 тис. дол. Однак згодом він продовжив зростання і сьогодні станом на 17.00 за київським часом його вартість додала ще 13,1%, досягнувши 11,1 тис. дол.

Про це повідомляється на біржах Coin Desk і Coin Market Cap.

Різке зростання біткоіна почалося 20 червня, коли він коштував приблизно 9,2 тис. дол. Перед цим криптовалюта також потрохи набирала сили і від лютого подорожчала утричі, оскільки чотири місяці тому курс складав 3,5 тис. дол. На початку квітня вартість криптовалюти перевищила 5 тис. дол. вперше з листопада 2018 року. А понад 11 тис. дол. біткоін коштував в лютому 2018 року.

Оскільки Bitcoin є індикатором всього ринку, то й інші криптовалюта зазвичай йдуть тим же курсом. Ціна Etherium за останню добу збільшилася на 9,54% (до 312,72 дол.), курс Bitcoin Cash підріс на 7,80% (460,71 дол.), а Litecoin і Monero додали до ціни 4,55% (142,88 дол.) і 9,29% (117,53 дол.) відповідно. Якщо курс біткоіна та інших криптовалют продовжить рости, то рядових користувачів чекає черговий виток зростання цін на відеокарти.

У травні агентство Bloomberg написало, що за стрімким зростанням курсу біткоіна не бачать найголовнішого факту — цю криптовалюту майже ніхто не використовує як платіжний засіб.