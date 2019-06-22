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Ракурс
Європейські ігри у Мінську: Зантарая виборов друге золото в дзюдо, фото — Вікіпедія

Зантарая виборов друге золото в дзюдо, Україна іде четвертою в медальному заліку на Європейських іграх

22 чер 2019, 19:56
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Український дзюдоїст Георгій Зантарая переміг у фінальній сутичці у напівважкій вазі (до 66 кг) на II Європейських іграх, які відбуваються у Мінську.

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Достроково вигравши три стартових сутички, 31-річний борець у півфіналі за три з половиною хвилини здолав грузина Баграті Нініашвілі.

У фіналі Зантарая зустрічався з 25-річним італійцем, срібним призером чемпіонату Європи-2018 Маттео Медвесем і надзвичайно легко став чемпіоном Європейських ігор.

Зантарая — чемпіон світу 2009 року. У Роттердамі Георгій здобув перший такий титул в історії чоловічого дзюдо України.

Нагадаємо, що сьогодні інша учасниця збірної з дзюдо, Дар’я Білодід, завоювала першу нагородуу для України на Європейських іграх у Мінську. Білодід виграла у фіналі в російської спортсменки у суперлегкій вазі.

Наразі українці перебувають на четвертому місці у медальному заліку змагань. В їхньому активі у Мінську вже дві золоті і по одній срібній та бронзовій нагороді.

Джерело: Ракурс


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