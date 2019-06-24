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ССО ЗСУ. Фото: Українські новини

Український спецназ вперше в історії пройшов сертифікацію НАТО — ЗМІ

24 чер 2019, 20:08
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Спецпідрозділ Збройних сил України сертифіковано як сили швидкого реагування НАТО.

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Так, 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗСУ пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися до Сил швидкого реагування НАТО. Про це 24 червня повідомляє «Український мілітарний портал» із посиланням на власні джерела у Генштабі української армії.

Зазначається, що це вперше в історії, коли спецназ країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, пройшов сертифікацію як підрозділ SOF. Сертифікацію українські бійці отримали після того, як взяли участь у відповідних іспитах у Литві.

Як відомо, Сили реагування НАТО були створені в 2002 році й перебувають у постійній бойовій готовності. У склад цього з'єднання входять підрозділи сухопутних, повітряних і військово-морських сил та сил спеціального призначення.

Нагадаємо, на початку червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжуватиме допомагати Україні в розвитку військово-морських спроможностей та організації берегової оборони, а також діяльності Військово-морській академії в Одесі. Крім того, Альянс продовжуватиме навчати ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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