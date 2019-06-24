Трамп погодив санкції проти Тегерану. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n123554-tramp-zaprovadyv-novi-sankciyi-proty-iranu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп 24 червня ввів нові санкції проти Ірану.

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Обмежувальні заходи торкнулися духовного лідера і керівника Ірану аятоли Алі Хаменеї. Глава США заявив, що розпорядження позбавить лідера Ірану доступу до ключових фінансових ресурсів. Про це повідомляє Reuters.

Ми продовжимо посилювати тиск на Тегеран. Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, — запевнив американський президент.

Як відомо, 13 червня в затоці Омана під час нападу на два великих нафтові танкери прогриміли два вибухи. Арабські ЗМІ написали, що кораблі атакували торпедами. Після цього державний секретар США Майк Помпео заявив, що напад на танкери здійснив Іран. Водночас у Тегерані запевнили, що не причетні до вибухів в затоці Омана.

Нагадаємо, 20 червня іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявив, що збив своєю ракетою американський розвідувальний безпілотник, який перебував в іранському повітряному просторі. При цьому у Пентагоні заперечували те, що літальний апарат був на території Ірану.

Напруга в регіоні зросла до того, що Сполучені Штати Америки заледве не завдали удару по Ірану. Президент Трамп заявив, що призупинив свій указ про напад на Іран.