Трамп согласовал санкции против Тегерана. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/n123554-tramp-vvel-novye-sankcii-protiv-irana.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп 24 июня ввел новые санкции против Ирана.

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Ограничительные меры коснулись духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Глава США заявил, что распоряжение лишит лидера Ирана доступа к ключевым финансовых ресурсам. Об этом сообщает Reuters.

Мы продолжим усиливать давление на Тегеран. Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, — заверил американский президент.

Как известно, 13 июня в заливе Омана во время нападения на два крупных нефтяных танкера прогремели два взрыва. Арабские СМИ написали, что корабли атаковали торпедами. После этого государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападение на танкеры осуществил Иран. В то же время в Тегеране заверили, что не причастны к взрывам в заливе Омана.

Напомним, 20 июня иранский «Корпус стражей исламской революции» заявил, что сбил своей ракетой американский разведывательный беспилотник, который находился в иранском воздушном пространстве. При этом в Пентагоне отрицали то, что летательный аппарат был на территории Ирана.

Напряжение в регионе возросло до того, что Соединенные Штаты Америки едва не нанесли удара по Ирану. Президент Трамп заявил, что приостановил свой указ о нападении на Иран.