Коктейлями Молотова забросали маршрутки. Фото: ОТВ

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Ракурс

В Киеве на ул. Героев Днепра неизвестные лица пытались сжечь автобусы, предоставляющие услуги пассажирских перевозок в город Вышгород.

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Злоумышленники забросали маршрутки «коктейлями Молотова». После инцидента они скрылись с места происшествия в неизвестном направлении, а водители автобусов сразу начали тушить пламя. Огонь повредил покрытие маршруток и легковой автомобиль Audi (Ауди). В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания лиц, совершивших данное правонарушение.

Напомним, осенью 2018 года в Николаевской области неизвестные пытались сжечь дом фермера. Во двор предпринимателя в селе Актовое поджигатели бросили четыре «коктейля Молотова», в результате чего возник пожар. В доме в этот момент находился сам хозяин, его жена и товарищ.