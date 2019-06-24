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Ракурс
Коктейлями Молотова забросали маршрутки. Фото: ОТВ

В Киеве неизвестные забросали маршрутки «коктейлями Молотова» (ФОТО)

24 июн 2019, 19:03
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В Киеве на ул. Героев Днепра неизвестные лица пытались сжечь автобусы, предоставляющие услуги пассажирских перевозок в город Вышгород.

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Злоумышленники забросали маршрутки «коктейлями Молотова». После инцидента они скрылись с места происшествия в неизвестном направлении, а водители автобусов сразу начали тушить пламя. Огонь повредил покрытие маршруток и легковой автомобиль Audi (Ауди). В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания лиц, совершивших данное правонарушение.

В Киеве хотели сжечь несколько маршруток. Фото: Нацполиция

В Киеве хотели сжечь несколько маршруток. Фото: Нацполиция

Напомним, осенью 2018 года в Николаевской области неизвестные пытались сжечь дом фермера. Во двор предпринимателя в селе Актовое поджигатели бросили четыре «коктейля Молотова», в результате чего возник пожар. В доме в этот момент находился сам хозяин, его жена и товарищ.

Источник: Ракурс


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